Россия отмечает Международный день защиты лабораторных животных

, 24 апреля. День защиты лабораторных животных был учрежден в 1979 году при поддержке Организации объединенных наций (ООН). Традиционно он отмечается каждое 24 апреля.

Исследования и эксперименты на животных — важная часть любой научной работы, а их вклад в науку сложно недооценить. Они помогают испытывать новые технологии и лекарственные средства, спасающие человеческие жизни.

Само понятие «лабораторное животное» появилось еще в конце XIX века, что объясняется развитием экспериментальной биологии и медицины. Большая часть животных — приматы, мыши, крысы, кролики и собаки.

Сегодня эксперименты проводятся по заказу не только фармацевтических, но и косметических компаний. Кроме того, животных активно используют для обучения медицинских специалистов. К сожалению, некоторые четвероногие подопытные погибают в лабораториях.

Чтобы обратить внимание на гуманность обращения с такими животными, активисты Национального антививисекционного общества предложили отмечать Всемирный день защиты лабораторных животных. Их идея нашла поддержку со стороны ООН. Традиционно в этот день защитники животных проводят тематические акции, призывая запретить их использование в экспериментальных целях.

Ранее сообщалось, что зооволонтер из Краснодара занимается спасением летучих мышей. Активистка спасла уже более тысячи животных.