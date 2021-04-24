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Вдова умершего более 30 лет назад Евгения Мартынова показала могилу певца

Общество
Вдова умершего более 30 лет назад Евгения Мартынова показала могилу певца
ТАСС

Москва, 24 апреля. Вдова советского певца Евгения Мартынова Эвелина показала, как выглядит могила ее покойного мужа почти через 31 год после его смерти.

Эстрадный исполнитель ушел из жизни в сентябре 1990 года. Причиной смерти артиста, которому было 42 года, стала острая сердечная недостаточность.

Покойного певца и его композиции обсудили на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» в эфире канала «Россия-1». Эвелина Мартынова тоже пришла в студию, а накануне съемок она побывала на могиле мужа. Снятые на кладбище кадры попали в эфир.

Вдова принесла на могилу любимого мужа желтые хризантемы и рассказала, что он также очень любил сирень. На месте, где похоронен Мартынов, установлен огромный памятник из серого камня. На монументе высечено имя исполнителя, при этом буквы будто бы расположены на нотном стане.

Перед памятником находится постамент из нескольких ярусов, на нем установлены вазы с цветами. В передней части постамента размещен портрет Мартынова, высеченный на камне. Могила выглядит очень ухоженной — похоже, здесь регулярно поддерживают порядок. Глядя на памятник, вдова исполнителя рассказала, что его не стало за две недели до годовщины их свадьбы.

«Он пришел домой с огромным букетом цветов. Я была удивлена, потому что не такая уж круглая дата. Он сказал: «Так будет всегда». Эти слова у меня постоянно, потому что через две недели после этих слов его не стало», — поделилась Мартынова.

Вдове по-прежнему тяжело смириться со смертью супруга. Мартынова призналась, что после трагедии, гуляя с ребенком во дворе, заглядывала в каждую проезжающую «Волгу» в надежда увидеть там мужа.

Эвелина Мартынова рассказала на шоу Малахова, какие эмоции вызывают у нее песни мужа. Вдова отметила, что с одной стороны радуется, но в то же время чувствует боль.

малахов мартынов могила
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