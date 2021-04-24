Напиток для быстрого сжигания жира обнаружили китайские ученые

Пекин, 24 апреля. Напиток, который способствует быстрому сжиганию жира в организме, обнаружили ученые из Китая. Он состоит из сока микрозелени брокколи.

Исследователи провели опыты на мышах, которым в течении десяти дней во время эксперимента давали продукты с высоким содержанием жиров. При этом грызунов после еды поили соком микрозелени брокколи.

Мыши из экспериментальной группы показали снижение числа в организме «белого жира», который в основном накапливается в средней зоне тела. Кроме того, сок улучшил толерантность к глюкозе и снизил уровень инсулина.

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