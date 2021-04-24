Ученые из США выяснили, что люди из бедных районов более склонны к слабоумию

Вашингтон, 24 апреля. Люди, проживающие в самых бедных районах Земли, быстрее сталкиваются со старением мозга, сообщили эксперты Школы медицины и общественного здравоохранения Университета Висконсина.

Эксперимент, который позволил выявить важный социальный фактор, приводящий к раннему слабоумию, провели ученые из США. Они проанализировали данные о состоянии здоровья примерно 600 пациентов, средний возраст которых составлял 59 лет.

Выяснилось, что почти у 69% людей была деменция в семейном анамнезе, поделились американские ученые. Позже они установили, что люди, проживающие в бедных районах планеты, чаще сталкиваются с сильным сокращением мозга, а также с быстрым снижением когнитивных способностей. Установлено, что загрязненный воздух, отсутствие полезной еды и качественной медицины также сказываются на ухудшении работы головного органа.

Пути проникновения коронавируса в мозг и последствия его повреждения исследовали биологи из Швейцарии и Великобритании. Как сообщалось ранее, соответствующий эксперимент проводился специалистами Цюрихского и Ливерпульского университетов.