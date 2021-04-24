Могильщик свел счеты с жизнью на кладбище в Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 апреля. Сотрудник кладбища совершил самоубийство в Киришском районе Ленобласти, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

Тело мертвого могильщика обнаружили на кладбище. Сотрудники Следственного комитета едут на место происшествия. Ранее очевидцы сообщали о смерти человека, предполагалось, что мужчину убили, однако стала известно, что это был суицид.

Недавно следователи в Воронеже возбудили дело по факту доведения подростка до самоубийства. Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы, сообщал ФАН.