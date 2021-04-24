Американские ученые создали технологию удаления шрамов без следа

Вашингтон, 24 апреля. Технологию, которая позволяет удалять шрамы любой сложности без остаточных рубцов, разработали исследователи из Стэнфорда.

Ученые смогли расшифровать химические и физические сигналы, которые провоцируют заживление кожных покровов. Импульсы активируют процесс регенерации, после чего не остается рубцов и других следов.

Специалисты работали над поиском способов удаления шрамов с 2015 года. Выяснилось, что основным элементом в процессе является белок ngrailed-1, который ответственен за формирование рубцовой ткани. Если его активировать, то он начнет регенерировать кожу без появления рубцов на месте раны.

До этого ученые из Великобритании предложили восстанавливать кожу с помощью брокколи и брюссельской капусты. Для регенерации покровов специалисты использовали сульфорафан-соединение, которое содержится в овощах.