7 фактов о геноме человека

Геном человека — удивительная вещь. Исследования, сделанные почти за 70 лет со дня открытия строения ДНК, уже кардинально изменили нашу жизнь. По одному образцу ДНК можно узнать свое происхождение, найти новых родственников или же определить и предотвратить наследственные заболевания организма.

К Международному дню ДНК (DNA Day), который отмечается 25 апреля, ФАН собрал подборку интересных фактов о человеческом геноме.

Факт №1

По генетическому строению человек ближе всего к шимпанзе: у нас 96% общих генов. При этом между самцом шимпанзе и мужчиной больше общего, чем между мужчиной и женщиной. Такими разными нас делают X- и Y-хромосомы. Есть версия, что в процессе эволюции две хромосомы человека слились в одну, напоминающую «лишние» хромосомы обезьян.

Далее по сходству генома идут другие приматы, абиссинские кошки (90%) и мыши (85%). А вот свиней, о генетическом родстве с которыми в одно время говорили, в этом списке нет и близко. Зато целых 60% наследственного материала объединяет человека с… бананами. При этом наши гены работают, конечно, по-разному.

Факт №2

Все люди — братья и сестры. Буквально. Наш генетический материал на 99,9% идентичен, и лишь на 0,1% мы отличаемся от других людей. В одном грамме ДНК содержится 120 петабайт информации, и даже долей процента хватает, чтобы обеспечить человечеству разнообразие, сохранив нас как вид. Почти полная идентичность генома определяет и то, что мы легко размножаемся между расами и этносами. При этом этническая принадлежность определяется вовсе не генами и природой, а культурой, традициями общества и воспитанием в семье.

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Факт №3

Наши гены запоминают травматический опыт и могут передать его потомкам через так называемое эпигенетическое наследование. Американские ученые в ходе экспериментов над мышами привили им боязнь запаха ацетофенона, для чего каждый раз при его появлении били током. Дети и даже внуки этих грызунов тоже испытывали страх при ощущении аромата, а значит, негативный опыт передался им по наследству. Научную пользу выявленного механизма еще предстоит определить, однако открытие, в любом случае, многообещающее.

Факт №4

Оказывается, что наш оптимизм или пессимизм, а также стабильная самооценка генетически запрограммированы. Западные исследователи выяснили, что за хорошее настроение и легкое отношение к жизни отвечают варианты гена OXTR, точнее, его копии. Люди, у которых этот ген идет вместе с аллелем А (одна из переменных форм конкретного гена), менее уверены в себе и склонны к депрессивным состояниям. Обладатели же аллеля G могут похвастаться большей любовью к себе и позитивным восприятием реальности.

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Факт №5

Продолжительность нашей жизни примерно на 25–30% зависит от генетических факторов. Если в вашей семье были долгожители, то шансов добраться до 100 лет, конечно, больше. Однако даже при прекрасной наследственности разрушить организм раньше положенного очень легко. Пока ученые изучают, каким именно образом гены способствуют долголетию, нам стоит думать об оставшихся 70–80%. Здоровый образ жизни и внимание к окружающей среде, в которой вы живете, способны повлиять на выход за среднестатистические пределы. Кстати, по последним оценкам исследователей, сегодня максимальная продолжительность жизни составляет 114 лет для мужчин и 115 для женщин.

Факт №6

Не всех генетических мутаций стоит бояться, большинство из них — нейтральные. За ними следуют вредные и очень малая часть считается полезными. Например, одна из мутаций связана с геном hDec2, который позволяет человеку спать всего 4 часа в сутки вместо 7–8. Такая способность очень полезна для успешной карьеры, да и продуктивности вообще. Другой занятный случай — мутация гена LRP5, влияющего на твердость костей. Генетический «везунчик» способен реже ломать кости при неудачных падениях. Примечательно и то, что количество мутаций в мужских генах в несколько раз превышает женские показатели. К 30 годам отец способен передать будущему ребенку 45 новых мутаций, а мать — лишь 11. С биологической точки зрения именно эта особенность мужского генома помогла нам быстрее эволюционировать, но у нее есть и весомый недостаток: чем старше отец, тем выше вероятность, что его дети получат в наследство генетические отклонения.

Факт № 7

На что только не влияют гены. Оказывается, от них может зависеть и супружеское счастье. Американские ученые провели исследование, собрав данные от 71 пары молодоженов. В результате эксперимента обнаружилось, что определенная мутация в гене CD38 повышает уровень доверия и благодарности к партнеру. Это, конечно, повышает шансы на счастливый брак, однако не означает, что крепкие отношения формируются из-за конкретного генотипа.