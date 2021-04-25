Михаил Боярский поздравил с днем рождения Анну Алексахину

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Анна Алексахина сегодня, 25 апреля, празднует свой 60-й день рождения. В беседе с ФАН артистку поздравил актер театра и кино, певец, музыкант Михаил Боярский.

Он поведал, что за все эти годы немало выступал с именинницей на сцене.

«Много доводилось работать вместе. Мы ездили на гастроли и за рубеж, и по стране. Большой период времени провели вместе. Она очень коммуникабельный человек. С ней всегда очень хорошо, весело, легко и радостно. Сейчас самое главное, чего хочется ей пожелать, — это здоровья, чтобы она скорее могла выйти на сцену и радовать своим искусством и зрителей, и партнеров», — сказал музыкант.

Михаил Боярский подчеркнул, что ему гораздо привычнее считать актрису не своей ровесницей, а представительницей поколения намного младше.

«У нее замечательная семья, чудесный муж, прекрасная дочка, и отличные друзья, в числе которых и я. Она создала замечательный курс, где выучила талантливую молодежь, с которой у нее налажен контакт. Мне трудно причислить ее к моим ровесникам. Она скорее ближе к молодежи, чем к старикам. Я желаю ей как можно дольше оставаться вместе с молодежью и набраться от нее здоровья так, чтобы легко играть на сцене», — рассказал собеседник ФАН.

ТАСС / Александр Демьянчук

В заключение он отметил одну из наиболее ярких, на его взгляд, черт актрисы.

«Она всегда участвовала во всех капустниках. У нее есть и острое слово, и поступки своеобразные, так что с ней не соскучишься! Она веселый человек», — подытожил Михаил Боярский.

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