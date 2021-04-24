Тулу и Ясную Поляну соединит велодорожка

Тула, 24 апреля. Туристические объекты региона станут более доступны любителям здорового образа жизни. Поклонники велопутешествий наверняка оценят новшество, предлагаемое в Туле.

Здесь решили соединить велодорожкой ключевые достопримечательности. Между Казанской набережной, расположенной у стен Кремля в самом центре города, и всемирно известной Ясной Поляной, до которой от Тулы около пятнадцати километров, проляжет велотропа.

«Создание велоинфраструктуры — это возможность передвижения для велосипедистов и появление новых туристических направлений. Тульским архитекторам предложено подготовить на начальном этапе предпроектное задание», — сообщает о подготовке туристического новшества пресс-служба администрации Тулы.

Помимо обустройства велосипедной дорожки между центром Тулы и усадьбой Льва Толстого, планируется формирование сети велотроп между достопримечательностями внутри городской черты. Так что ознакомиться со всеми интересными для туристов объектами скоро можно будет не покидая седла.

«В свое время мы проводили соревнования, гоняя по трассе, что у Ясной Поляны. Такая поездка была крайне неудобной, так как приходилось пересекать и рельсы, и проезжую часть, на пути попадались кочки. Если новую велодорожку сделают грамотно, и она будет достаточно безопасной, то с удовольствием вместе с друзьями по ней прокачусь. Ждем с нетерпением», — рассказал ФАН чемпион России по ушу, один из основателей экстремального байкдвижения в Туле Андрей Калашников.

Ранее ФАН писал, что Тулу и Москву может связать высокоскоростная магистраль. Дорога вместо привычных нескольких часов будет занимать всего за 55 минут: