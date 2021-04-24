Рубль может укрепиться к доллару на фоне дорожающей нефти

Москва, 24 апреля. Преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько рассказал в беседе с журналистами, какие факторы поддержат российскую нацвалюту и обеспечат ей дальнейшее укрепление.

Стоимость рубля напрямую связана с нефтяными котировками. На фоне восстановления экономик будет повышаться потребление черного золота, и темпы увеличения спроса в ближайшем будущем опередят рост производства, считает эксперт. Это вызовет удорожание нефти.

«Рубль укрепляется на фоне того, что в марте у нас произошел профицит бюджета», — цитирует аналитика RT.

Центральный банк страны также влияет на ситуацию, проводя осторожную политику в плане регулирования ставок. У отечественной валюты в ближайшие месяцы больше вероятности укрепляться к американскому доллару, чем дешеветь, считает собеседник издания. В дальнейшем ситуация будет развиваться исходя из состояния мировой экономики.

Финансовые эксперты ранее определили основные факторы укрепления рубля и роста стоимость нефти. Ситуация на рынке черного золота остается стабильной, считают аналитики.