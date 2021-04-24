Корабль «Иван Грен» Северного флота вышел в Баренцево море для проведения учений

Североморск, 24 апреля. Большой десантный корабль «Иван Грен» вышел в Баренцево море. Там состоится отработка слаженных действий экипажа, а также проверка вооружения судна.

Об этом сообщила пресс-служба Северного флота России.

Ранее стало известно, что недавно состоялись учения зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» под Астраханью. Стрельба управляемыми ракетами осуществлялась со скорострельностью 5000 выстрелов за минуту при скорости движения 10 км/час.

Также издание «Царьград» сообщило, что ВМФ РФ продемонстрировал Североатлантическому альянсу кто хозяин в Черном море. Иностранным кораблям пришлось даже приостановить свои учения и сократить районы маневров.