Дудчак объяснил, почему Запад боится отказаться от поддержки Украины

Западные государства не могут сегодня отказаться от поддержки киевских властей, войска которых продолжают ежедневно обстреливать мирные населенные пункты Донбасса. А все из-за того, что Запад чувствует свою вину в том, что произошло с Украиной после государственного переворота. Об этом в интервью ФАН рассказал экономист и политолог Александр Дудчак.

Вооруженные силы Украины стягивают технику к линии соприкосновения в Донбассе, а жители пригородов Донецка гибнут от украинских снарядов и мин. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии по поводу публикации в личном блоге главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который выразил поддержку Киеву в своем личном блоге.

«Считаем опубликованный текст образцом предвзятости и доказательством неспособности Евросоюза объективно оценить происходящие на Украине события, разобраться в их причинах и понять их трагические последствия», — сказала Захарова.

mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Она отметила, что Киев стягивает технику и вооружение к линии соприкосновения, поэтому говорить о шагах урегулирования с их стороны нельзя. Захарова добавила, что в МИД России разочарованы ангажированной позицией европейского дипломата. По ее словам, очень цинично выглядит потакание Борреля «украинскому мифотворчеству». Также представитель МИД России призвала ЕС начать побуждать Киев к отказу от агрессивной милитаристской риторики и выполнению Минских соглашений.

«О какой «сдержанной реакции» и, тем более «шагах в сторону урегулирования» киевских властей можно говорить в условиях, когда к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители, в том числе дети?» — возмутилась Захарова.

Кадр Вести.Ru /

Политолог Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление Жозепа Борреля и объяснил, почему иностранные государства продолжают поддерживать Киев. По его словам, сегодня Запад боится признаться в том, что он виновен в сложившейся на Украине ситуации, а также в войне на линии фронта в Донбассе.

«Это общая антироссийская политика, проводимая Западом. Уже не первый год иностранные государства ведут борьбу против России. Мы видим, что именно из-за этого Запад организовал на Украине государственный переворот в 2014 году. Кроме того, западные государства, поддерживая сегодня Киев, бояться признаться в том, что именно США, Германия и Франция виновны в том, что сегодня происходит на Украине. В 2014 году Запад ничего не предпринял, чтобы предотвратить незаконную смену власти на Украине. А когда в последствии этого началась гражданская война, иностранные государства продолжили ту же политику. Ничего не меняется», — указал собеседник ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинский аналитик Валентин Землянский рассказал, как российский лидер Владимир Путин поставил киевские власти в тупик.