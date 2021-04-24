Рэпер Баста рассказал о своем отношении к Егору Криду

Москва, 24 апреля. Наставник популярной программы «Голос. Дети» Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, рассказал о своем отношении к новому коллеге певцу Егору Криду.

Появление нового и молодого члена жюри Баста воспринял с недоверием, поскольку был уверен, что кумиру молодежи не место на проекте. Со временем Криду удалось доказать, что он достоин почетного звания наставника.

«Я был худшего мнения о Криде. Думал, он очень поверхностный человек. А потом я понял, что Егор — классный парень с отличным чувством юмора. Он располагает к себе», — откровенно рассказал рэпер в эфире программы «Вечерний Ургант».

Вакуленко признался, что в последнее время он все чаще ощущает себя «старым» для проекта, поскольку не понимает некоторые шутки и из-за этого испытывает определенный дискомфорт.

«Все чаще на «Голосе» я чувствую себя Градским. Я там самый старый, а они какие-то тик-токи обсуждают, какие-то видео. Мне в такие минуты хочется уехать домой», — пошутил артист.

Финал восьмого сезона музыкальной передачи состоится уже 30 апреля. Среди участников завершающего выпуска появится и дочь известного исполнителя Сергея Трофимова Елизавета. В своем интервью артист рассказал, что долгое время отговаривал наследницу от участия в программе.