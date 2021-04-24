Гендиректор Ростеха рассказал об особенностях беспилотного танка Т-14 «Армата»

Москва, 24 апреля. Новейший российский танк Т-14 «Армата» может использоваться как с экипажем, так и без экипажа. Об этом рассказал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Как заявил глава госкорпорации, встроенный в танк искусственный интеллект будет осуществлять управление и наведение целей, при этом принимать решение об открытии огня будет человек, сообщает РИА Новости.

Как заявили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод», танк успешно прошел испытания в беспилотном режиме.

«Армата» является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. Его уникальные особенности дают широкий спектр применения машины. Танк используется для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

Минобороны России заключило контракт о закупке у «Уралвагонзавода» 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе «Армата». По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, весь контракт будет выполнен уже в конце 2021 года.

Ранее отмечалось, что российскими Т-14 уже заинтересовалась Индия.