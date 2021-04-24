Отдых россиянки в Дубае начался с попытки обмана в аэропорту

Дубай, 24 апреля. Гражданка РФ столкнулась с обманом в аэропорту Дубая, прилетев на отдых в ОАЭ. Мнением о ситуации она поделилась в интернете.

Прибытие в аэропорт Дубая предполагает обязательное прохождение повторного ПЦР-тестирования. Процедура является бесплатной, но обычно на нее выстраивается очередь из прибывших туристов. Девушке предложили пройти услугу первой за 28 долларов.

Россиянка отказалась от предложения и провела в очереди лишь 40 минут. Она отметила отсутствие смысла данной услуги, ведь даже если бы женщине удалось сдать тест первой, в автобусе ей все равно пришлось бы ждать других туристов. К тому же, процедура проводится для всех бесплатно. Несмотря на эту неприятную ситуацию, женщина отметила чистый пляж курорта, хорошее питание в отеле и небольшое количество путешественников на пляже.

Ранее сообщалось, что ОАЭ хотят стать центром мирового туризма в период пандемии коронавируса. Еще летом 2020 года в ОАЭ отдыхало достаточное количество туристов, а в 2021 году отели Дубая ожидают увеличение количества числа бронирования летом.