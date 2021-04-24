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Северный флот РФ освободил «захваченную» буровую платформу в Арктике

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 14:21
Армия
Северный флот РФ освободил «захваченную» буровую платформу в Арктике
wikipedia.org/ CC BY-SA 3.0  /  George.Hutchinson

Москва, 24 апреля. Северный флот России провел учения по освобождению захваченной экстремистами буровой платформы в Арктике.

Ранее сообщалось, что на Северном флоте начались масштабные межвидовые командно-штабные учения, которые проходят под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Накануне военнослужащие отработали уничтожение подлодок противника и другие противолодочные задачи в ближней морской зоне. Малые противолодочные корабли «Снежногорск», «Брест» и «Юнга», а также морская авиации принимали участие в слежении за подлодкой условного противника.

Напомним, что 24 апреля в Баренцево море для отработки слаженных действий экипажа и проверки вооружений вышел большой десантный корабль «Иван Грен».

арктика учения северный флот
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