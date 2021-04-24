Северный флот РФ освободил «захваченную» буровую платформу в Арктике

Москва, 24 апреля. Северный флот России провел учения по освобождению захваченной экстремистами буровой платформы в Арктике.

Ранее сообщалось, что на Северном флоте начались масштабные межвидовые командно-штабные учения, которые проходят под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Накануне военнослужащие отработали уничтожение подлодок противника и другие противолодочные задачи в ближней морской зоне. Малые противолодочные корабли «Снежногорск», «Брест» и «Юнга», а также морская авиации принимали участие в слежении за подлодкой условного противника.

Напомним, что 24 апреля в Баренцево море для отработки слаженных действий экипажа и проверки вооружений вышел большой десантный корабль «Иван Грен».