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Родители вдовы Евгения Мартынова запрещали ей встречаться с певцом

Шоу-бизнес
Родители вдовы Евгения Мартынова запрещали ей встречаться с певцом
Россия 1  /  Prt Scr / ПРИВЕТ АНДРЕЙ

Москва, 24 апреля. Вдова советского эстрадного певца Евгения Мартынова Эвелина поделилась историей знакомства с исполнителем. Оказалось, что ее родители выступали против отношений дочери с артистом.

Когда жена Мартынова встретила будущего супруга, ей было всего 17 лет. Она пошла в Дом кино в Киеве вместе с подругой. Певец тоже был там со своим другом — молодым украинским композитором.

«Мы там поговорили. Они говорят: «А что вы делаете завтра?». Это было воскресенье. А в понедельник вечером в Октябрьском дворце Киева шла рок-опера [композитора Александра] Журбина «Орфей и Эвридика». Они говорят: «Хотите пойдем вместе, послушаем?». Ну мы хотим, почему бы нет», — рассказала Эвелина Мартынова в эфире шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1».

Евгений Мартынов

На следующий день компания сходила на рок-оперу, а затем отправилась на ужин. В итоге Мартынова приехала домой только в 01:00 ночи, что возмутило ее родителей. Девушка объяснила, что познакомилась со звездой, но отца и мать это не интересовало.

«Да он тебя обманул! Сказал, что Мартынов, а ты ему поверила», — заявили родители.

В итоге девушке дали наказ сидеть дома и запретили встречаться с певцом. Отец сам отвозил дочь на учебу и забирал домой. Связаться с возлюбленной Мартынов мог только по домашнему телефону, так как мобильных тогда не было. Певец просил знакомых предупредить девушку о предстоящем звонке, чтобы она была дома.

«Со временем родители к нему присмотрелись. Ему тогда было 29. Это все телефонное продолжалось год. Потом я с родителями в Москву приехала. Он папе моему сказал, чтобы не волновался, что у него серьезные намерения. И вот, когда ему было 30 лет, — 1978-й год, в мае — там он сказал: «Это моя будущая жена»», — подытожила вдова исполнителя.

В эфире передачи ведущий Андрей Малахов признался, что песня Мартынова «Яблони в цвету» заставляет его ностальгировать. Он даже поделился с присутствующими воспоминаниями о раннем детстве.

малахов певец мартынов
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