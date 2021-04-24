Политолог назвал блокировку СМИ Медведчука в YouTube достижением Демпартии США

Заставить YouTube заблокировать тот или иной канал не во власти Киева — это может сделать лишь Демпартия США или иные сравнимые по влиятельности политические акторы. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Иван Аркатов.

Ранее видеохостинг YouTube заблокировал по требованию властей Украины каналы ZIK, «112 Украина» и NewsOne на территории этой страны. До этого Киев отключил данные средства массовой информации от кабельного вещания. По мнению ряда экспертов, данные акты цензуры проходят в рамках борьбы украинского руководства с лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком: все три репрессированных СМИ считаются принадлежащими ему медиаресурсами.

Аркатов считает, что блокировка в YouTube каналов ZIK, «112 Украина» и NewsOne является победой не столько Киева, сколько Демократической партии США.

«Только представители американских властей могли оказать такое влияние на корпорацию Google, которой принадлежит YouTube, — заметил политолог. — Зачем это им? Они отлично понимают, что три этих СМИ оказывают серьезное влияние на умы жителей Украины, которое противоречит политике Вашингтона в отношении этой страны».

По мнению эксперта, насаживаемая украинскими властями идеология далеко не всегда приживается в умах их граждан — и те обращались к представляемому Медведчуком альтернативному мнению, которое соответствовало их собственному куда больше.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Так, подобный акт цензуры меня не удивляет, — отметил собеседник ФАН. — Честно говоря, этого следовало ожидать после того, как Демпартия умудрилась заблокировать во всех соцсетях даже Дональда Трампа — действовавшего на тот момент президента США!»

Аркатов считает, что запрет ZIK, «112 Украина» и NewsOne в украинском сегменте YouTube положит конец данным информационным ресурсам: несмотря на то, что при большом желании и при наличии элементарных технических навыков возможность посмотреть каналы у жителей Украины все-таки есть, «заморачиваться» ради этого будут лишь единицы.

«Человек ленив и всегда выбирает более легкие пути, в том числе в плане поиска информации, — заметил политолог. — Конечно, возможно, что кто-то начнет пользоваться сервисами VPN для обхода блокировок, однако таких людей будет слишком мало. Думаю, нам стоит попрощаться с этими каналами».

Эксперт заявил, что в Киеве не опасаются того, что цензура может ударить по имиджу Украины на Западе как «свободной страны».