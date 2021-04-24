Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму

Судак, 24 апреля. Блогер из Одессы показал на видео, как вместе с компанией «незаконно проник» на территорию санатория в крымском Судаке. От этого посещения у украинцев осталась масса впечатлений.

Автор YouTube-канала Андрей Петров регулярно записывает ролики о своих путешествиях в Крым, где с позитивом и чувством юмора рассказывает о переменах на полуострове. В этот раз одессит посетил город Судак и прогулялся по его улицам вместе с крымчанкой Анастасией и ее мужем Александром из Кривого Рога. На видео показано, в частности, как компания решила попробовать местные чебуреки.

«Саня, давай, тест-драйв крымских чебуреков. Ты зачем ехал в Крым, чай пить?» — поинтересовался автор канала. «Нет, я ехал именно чисто, чтобы чебурек съесть», — подчеркнул Александр.

После обеда троица направилась к стратегическому санаторию (именно такой эпитет приводится в названии видео) и прошла через калитку с надписью «строго по пропускам».

«Так как мы с Украины, мы сейчас незаконно проникнем на территорию отеля и поснимаем для вас, только нади идти уверенно, быстро. Вот видите, как выглядит аллея? Пока нас никто не выгоняет, это хорошо», — сказал Петров.

Больше всего жителя Одессы и его спутников поразила растительность на территории пансионата. Петров показал, как выглядят ливанские кедры, пальмы, вечно-зеленая калина, лавр благородный и другие красивейшие деревья и кустарники.

«Смотрите, какие здесь виды, и бассейн есть, ничего себе. Санаторий «Судак» — кто местный, может, здесь и бывал, но для нас это все в новинку, мы не знали, что есть такое место. Прям первая линия от моря. Кстати, неплохой бассейн... Корпуса требуют ухода по фасаду, покраски, но то, что природа такая, бассейны, судакская крепость, шикарно. А какие растения... Весь парк в редких растениях. На территории санатория есть такая красота: кедр, сосны, что хочешь. Неожиданно хорошо здесь, и подышать можно воздухом, и морским, и хвойным», — поделился впечатлениями автор украинский блогер.

Видеоролик быстро получил отклик интернет-пользователей, которые с гордостью заявили о полуострове.

«Всем добра. Рядом с нашим домом в Ялте есть санаторий. Забронировано 90% на майские. Турция закрыта. Крым — это СКАЗКА», — отметила девушка. «Люблю крымские санатории», — добавила пользователь Сети. «Да! После вонючего Кривого Рога воздух в Крыму — это блаженство!» — считает другой комментатор.

Ранее директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский рассказал, какие основные функции выполнял Северо-Крымский канал, а также предложил вариант решения проблемы засухи на полуострове.