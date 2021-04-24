Спасатели выводят людей из горящего общежития в Кемерове

Кемерово, 24 апреля. Пятиэтажное общежитие загорелось в Кемерове на Коммунистической улице, идет эвакуация, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Огонь охватил две комнаты на последнем этаже здания. Всего в нем находятся 137 жилых комнат. Информации о пострадавших не поступало.

В Челябинской области спасатели ликвидировали возгорание в квартире многоэтажного жилого дома. Причиной возгорания стала неисправность робота-пылесоса. Двое взрослых и ребенок получили ожоги первой степени и отказались от госпитализации. Из-за ЧП пришлось эвакуировать 16 человек, еще 15 жильцов вышли на улицу самостоятельно, сообщало URA.RU.