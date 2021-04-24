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Американские СМИ: истребитель F-15 готовили для разгона демонстрантов в Калифорнии

Политика
Американские СМИ: истребитель F-15 готовили для разгона демонстрантов в Калифорнии
Global Look Press  /  Ivarsson Jerker/Aftonbladet

Вашингтон, 24 апреля. Американские СМИ пишут, что Национальная гвардия США допускала вариант с использованием истребителя для разгона демонстрантов во время беспорядков в Калифорнии.

Газета Los Angeles Times со ссылкой на собственные источники пишет, что в марте прошлого года гвардия получила приказ перевести F-15C в состояние боевой готовности для «возможной внутренней миссии». Речь идет о подавлении беспорядков, которые царили в городе из-за введенных ограничений по коронавирусу.

По мнению нацгвардейцев, истребитель могли использовать, чтобы запугать и разогнать протестующих, пролетев над ними на минимальной высоте. Подобная тактика применялась американскими военными в Ираке и Афганистане.

При этом представитель возглавляющего Нацгвардию Калифорнии генерал-майора Дэвида Болудина подполковник Джонатан Широма опроверг информацию о том, что F-15C готовили для разгона демонстрантов.

«Мы не используем наши самолеты для запугивания мирных жителей», — заявил он изданию.

В публикации газеты отмечалось, что хотя приказ о применении истребителя так и не поступил, возможность принятия подобного решения встревожила нацгвардейцев.

Ранее сообщалось, что части Национальной гвардии США размещены на улицах в Вашингтоне в ожидании беспорядков, которые могут вспыхнуть после оглашения приговора бывшему полицейскому Дереку Шовину, который обвиняется в убийстве афроамериканца.

сша истребитель нацгвардия демонстранты
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