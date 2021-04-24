В полиции прокомментировали сообщения СМИ о рабстве в Тверской области

Тверь, 24 апреля. Сотрудники полиции провели проверку по факту истории с побегом мужчины из рабства, которая якобы произошла в Тверской области.

Напомним, мужчина четыре года находился в рабстве в Нелидовском районе. Он смог сбежать, вызвав такси до Москвы, пока его похитители отлучились.

Оказалось, герой этой истории не москвич, а житель Рязанской области. Он обратился в межмуниципальный отдел МВД России «Нелидовский» с заявлением о том, что его насильно удерживали в одной из деревень Нелидовского района. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Тверской области, факты о похищении не подтвердились в ходе проведения доследственной проверки.

В связи с этим принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Также установлено, что ранее от указанного гражданина обращения в полицию Тверской области не поступали.

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