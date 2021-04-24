Цены на первичном рынке жилья в Сочи растут до уровня московских

Сочи, 24 апреля. Уровень цен на первичном рынке недвижимости в российском курортном городе поднимается до показателей Москвы, и специалисты предсказывают дальнейший рост.

Спрос на недвижимость в Сочи стабильно растет после того, как из-за пандемии коронавируса был введен запрет на международные перелеты. Несмотря на это, объем новых домов, вводящихся в эксплуатацию, падает. Объем предложения на рынке только за текущий год стал меньше на 62%. Об этом говорится в материале издания «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков Nedvex.

«В отдельных районах цена уже превысила среднюю стоимость даже в московских новостройках бизнес-класса», — отмечает генеральный директор Nedvex Юлия Галимова.

Рост цен подстегивается мораторием на выдачу разрешений на строительство, который ввели местные власти. Ожидается, что вместо обещанных нескольких месяцев он может продлиться пару лет. Итогом может стать рост стоимости жилплощади на первичном рынке на 30%.

В консалтинговой компании Golden Brown Group ранее констатировали, что из-за повышенного спроса на жилье в Сочи застройщики уже не ограничиваются плановым повышением цен, а делают это несколько раз в месяц.