Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 апреля 14:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:22
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Омске
14:21
Общество
«Скоро в строй»: избитый сыном пациента врач из Пензы идет на поправку
14:20
Армия
В Military Watch рассказали о «зияющей дыре» в системе ПВО британских ВМС
14:18
Армия
Новые учебные корпуса Военно-воздушной академии улучшат подготовку авиаинженеров
14:17
Происшествия
Троих подозреваемых в нападении на полицейского во Франции поместили под стражу
14:16
Политика
Лукашенко подпишет документ о передаче власти Совбезу в экстренных случаях
14:16
Весь мир
Эксперты прокомментировали конфликт лидеров сербов и мусульман в Боснии
14:10
Происшествия
Люди вместо мишеней: В Туле задержали хулиганов, стрелявших по несовершеннолетним
14:10
Экономика
Рубль может укрепиться к доллару на фоне дорожающей нефти
14:10
Армия
Корабль "Иван Грен" Северного флота вышел в Баренцево море для проведения учений
14:08
Шоу-бизнес
Рэпер Баста рассказал о своем отношении к Егору Криду
14:06
Армия
Гендиректор Ростеха рассказал об особенностях беспилотного танка Т-14 «Армата»
14:06
Общество
Отдых россиянки в Дубае начался с попытки обмана в аэропорту
14:05
Армия
Северный флот РФ освободил «захваченную» буровую платформу в Арктике
14:05
Видео
Обнаружена пропавшая подлодка ВМС Индонезии. События дня
14:04
Шоу-бизнес
Родители вдовы Евгения Мартынова запрещали ей встречаться с певцом
14:00
Общество
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
13:56
Происшествия
Спасатели выводят людей из горящего общежития в Кемерове
13:56
Весь мир
Посольства Соединенных Штатов будут работать под флагами ЛГБТ
13:54
Политика
Американские СМИ: истребитель F-15 готовили для разгона демонстрантов в Калифорнии
Все новости

Люди вместо мишеней: В Туле задержали хулиганов, стрелявших по несовершеннолетним

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 14:14
Происшествия
Люди вместо мишеней: В Туле задержали хулиганов, стрелявших по несовершеннолетним
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Тула, 24 апреля. Пьяные хулиганы задержаны в Туле сотрудниками правоохранительных органов.

В полицию поступило сообщение, что двое злоумышленников стреляют по группе подростков. Как оказалось, в качестве оружия они использовали автомат для страйкбола. Такие выстрелы хотя и не могут оказаться смертельными, являются очень болезненными. От действий нетрезвых мужчин пострадали двое несовершеннолетних. Им оказана медицинская помощь.

«Нарушителей законодательства, ранее судимых 27-летнего и 26-летнего жителей Тулы, задержали сотрудники патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные. Подозреваемых доставили для разбирательства в отдел полиции», — рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Но и в подразделении органов внутренних дел нетрезвые мужчины не успокоились. Один из злоумышленников вел себя настолько агрессивно, что ударил кулаком полицейского. Эти действия расцениваются следственными органами как еще одно нарушение закона.

«Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 ч. 2 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — заявили в пресс-службе СУСК России по Тульской области.

В рамках расследования уголовных дел проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех деталей случившегося.

Ранее ФАН писал, что в Тульской области мужчина осужден за убийство подруги. Он забил насмерть молодую женщину, а позже пытался сжечь ее труп.

 

тульская область происшествие стрельба по живым мишеням
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 284117 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 135686 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 132295 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 85785 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 77637 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Происшествия / Люди вместо мишеней: В Туле задержали хулиганов, стрелявших по несовершеннолетним
Рейтинг@Mail.ru