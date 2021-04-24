Люди вместо мишеней: В Туле задержали хулиганов, стрелявших по несовершеннолетним

Тула, 24 апреля. Пьяные хулиганы задержаны в Туле сотрудниками правоохранительных органов.

В полицию поступило сообщение, что двое злоумышленников стреляют по группе подростков. Как оказалось, в качестве оружия они использовали автомат для страйкбола. Такие выстрелы хотя и не могут оказаться смертельными, являются очень болезненными. От действий нетрезвых мужчин пострадали двое несовершеннолетних. Им оказана медицинская помощь.

«Нарушителей законодательства, ранее судимых 27-летнего и 26-летнего жителей Тулы, задержали сотрудники патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные. Подозреваемых доставили для разбирательства в отдел полиции», — рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Но и в подразделении органов внутренних дел нетрезвые мужчины не успокоились. Один из злоумышленников вел себя настолько агрессивно, что ударил кулаком полицейского. Эти действия расцениваются следственными органами как еще одно нарушение закона.

«Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 ч. 2 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — заявили в пресс-службе СУСК России по Тульской области.

В рамках расследования уголовных дел проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех деталей случившегося.

Ранее ФАН писал, что в Тульской области мужчина осужден за убийство подруги. Он забил насмерть молодую женщину, а позже пытался сжечь ее труп.