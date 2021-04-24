Павел Воля объяснил закрытие «Дома-2»

Москва, 24 апреля. Резидент Comedy Club шоумен Павел Воля пошутил о закрытии популярного телепроекта «Дом-2» на ТНТ. Об этом артист рассказал во время очередного выпуска Comedy club.

Гостями программы стали сотрудники предприятия «Вектор», которое занималось созданием вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V». Ведущие программы поинтересовались, как и при каких обстоятельствах проходила работа с препаратом.

«А как проходила разработка? Вы же испытывали это на ком-то? Не просто же так: «А, нормально, пошло»», — задал вопрос юморист Гарик Харламов.

Один из ученых заявил, что вакцину сначала исследовали на мышах, хомяках, после уже на хорьках и обезьянах. Только в последнюю очередь препарат применяли на людях. Воля отметил, что именно после тестирования препарата у популярной телестройки не осталось зрителей.

«Получается, что все мышки, хомяки, обезьянки. Всем сделали уколы. Все выздоровели. И все. «Дом-2» закрыли. Некому смотреть»», — пошутил Павел Воля.

Известное телешоу выходило на телеканале ТНТ с 2004 года. В конце прошлого года стало известно, что проект закрывается и больше не будет выходить в прежнем формате. С 19 апреля телепроект стартовал на канале «Ю» с обновленным составом. Во время одного из эфиров бессменный ведущий Влад Кадони впервые раскрыл подробности личной жизни.