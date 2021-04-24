Бизнесмен раскрыл подробности фотосессии с голыми девушками в Дубае

Дубай, 24 апреля. Предприниматель Алексей Концов, на балконе которого была организовала съемка с голыми моделями, рассказал, как все происходило на самом деле.

По словам Концова, администрация высотки дала разрешение на фотосессию в купальниках. Там не знали, что моделям придется раздеваться. Всего в съемке участвовали 12 девушек, ее организатором стал житель Украины Виталий Гречин, с которым бизнесмен познакомился в январе этого года.