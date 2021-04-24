Бизнесмен раскрыл подробности фотосессии с голыми девушками в Дубае

Дубай, 24 апреля. Предприниматель Алексей Концов, на балконе которого была организовала съемка с голыми моделями, рассказал, как все происходило на самом деле.
По словам Концова, администрация высотки дала разрешение на фотосессию в купальниках. Там не знали, что моделям придется раздеваться. Всего в съемке участвовали 12 девушек, ее организатором стал житель Украины Виталий Гречин, с которым бизнесмен познакомился в январе этого года.
По словам мужчины, девушки в обнаженном виде находились на балконе всего несколько минут. В этот момент их и заснял сосед с другого небоскреба. Концов заявил, что за это мужчина сел в тюрьму, потому что снимать и выкладывать такое запрещено. В отношении Концова не стали возбуждать уголовное дело. Полиция не нашла ничего противозаконного в его действиях.
Ранее сообщалось, что девушкам, устроившим голую фотосессию в одном из небоскребов, грозит до шести месяцев тюрьмы за развратные действия, информировал ФАН. Позже выяснилось, что среди возмутивших общественность моделей были уроженки Украины, Белоруссии и Молдовы.