В Крыму появится аналог турецкой Антальи

Севастополь, 24 апреля. Новый туристический кластер появится в Сакском районе на западном побережье Крымского полуострова, заявил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

Новый кластер сможет заменить россиянам Анталью — любимый россиянами турецкий курорт. Как рассказал Кабанов, власти возьмут на себя обеспечение строительства всей необходимой для отдыха инфраструктуры, передает агентство ТАСС.

Возведение рекреационных объектов будут реализовывать инвесторы, поделился вице-премьер правительства Крыма. Площадь кластера может достигать до 500 гектар.

Министерство курортов и туризма Республики Крым позитивно оценивает грядущий летний сезон. Как сообщалось ранее, этот год может стать самым успешным для туристической отрасли региона.