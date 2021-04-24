Украинский журналист рассказал про кадровый «бардак», который творится при Зеленском

Киев, 24 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский пытался назначить националиста Сергея Стерненко на пост главы СБУ Одессы. Об этом высказался журналист Руслан Коцаба.

Эксперт прокомментировал возможное назначение одного из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор»1 на высокопоставленную должность. По мнению журналиста, такое решение показывает Зеленского как профана в подборе кадров. Коцаба признал, что у президента был кадровый голод, но он есть и сейчас.

«Зеленский знал, что Стерненко обвиняется в убийстве, плюс знал, что существует ситуация с похищением и пытками человека», — приводит слова аналитика издание «Народные новости».

Глава Незалежной показал, какой кадровый бардак творится в высшей украинской власти, подытожил журналист. Киев продолжает заигрывать с националистами, хотя на дворе уже не 2014 год, подчеркнул Коцаба.

Депутат Рады Ренат Кузьмин ранее предсказал Зеленскому потерю власти, если он не поедет на переговоры в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

1 Организация запрещена на территории РФ.