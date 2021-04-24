Стали известны подробности стрельбы на кладбище в Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 апреля. Сотрудники полиции получили сообщение о стрельбе на кладбище в Киришском районе, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

По заявлению, полученному полицейскими, есть раненый, возможно, человек уже умер. На место инцидента стражи порядка еще не прибыли. Более подробно о случившемся станет известно позднее. Кроме того, по данным источника, злоумышленник не прятался по кустам, он выстрелил, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

О стрельбе рассказали очевидцы, заявив, что стрелявший до сих пор находится на кладбище, сообщал ФАН. Мужчина, оказавшийся на месте с ребенком, отметил, что видел мертвого могильщика. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.