Вдова советского певца Евгения Мартынова рассказала о своей боли

Москва, 24 апреля. Вдова советского эстрадного исполнителя Евгения Мартынова Эвелина рассказала, какие эмоции вызывают у нее песни покойного супруга.

Певец ушел из жизни более 30 лет назад, ему было всего 42 года. Исполнитель песен «Яблони в цвету» и «Ты скажи мне, вишня» скончался от острой сердечной недостаточности. Когда вдова артиста слышит его песни, она испытывает противоречивые эмоции.

«Это двоякое чувство. Я рада, что кто-то поет его песни, что они звучат, что они продолжаются. Но тут же боль, что все-таки думаю, почему... Он бы тоже сейчас пел бы, и хорошо пел, [но] вот так вот случилось. Мне очень жаль, конечно, что сейчас он не поет», — поделилась Мартынова в эфире шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1».

Новый выпуск передачи Андрея Малахова посвящен любимым песням Евгения Мартынова. Телеведущий признался, что композиция «Яблони в цвету», слова для которой написал Илья Резник, заставляет его ностальгировать. В эфире своего шоу Малахов предался воспоминаниям о раннем детстве, когда прозвучала эта песня.