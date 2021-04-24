Эксперты рассказали, как в 2021 году приобрести автомобиль на выгодных условиях

Москва, 24 апреля. На автомобильном рынке наблюдается дефицит, однако специалисты говорят о возможности получить более выгодные условия для покупки даже в таких условиях.

О самых привлекательных предложениях, доступных россиянам, рассказали эксперты, опрошенные агентством «Автостат». В частности, на автомобили, которые уже давно представлены у дилера, можно попросить скидку. В таком случае есть шансы снизить цену на 5%, говорит директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. Также это применимо к нишевым моделям, которые скоро уйдут с рынка, — размер скидки может доходить до 15%.

Кроме того, некоторые клиенты экономят, когда оформляяют сделку через автокредитование. Дилер забирает себе 2% от комиссии банка, поэтому заинтересован в этом. Наконец, многие производители имеют программы лояльности к бренду, в рамках которых можно получить от 5% скидки на свой первый автомобиль определенной марки.

Как выгодно продать автомобиль, ранее рассказали в сервисе «СберАвто». Там пояснили, что весной потребительский интерес начинает расти, поскольку люди изучают новинки на рынке и изменившиеся цены, задумываются о предстоящих летних поездках.