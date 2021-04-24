Украинский журналист посоветовал Зеленскому принять приглашение Путина

Киев, 24 апреля. Лидеру Украины Владимиру Зеленскому следует принять приглашение президента России Владимира Путина и приехать в Москву, заявил журналист Руслан Коцаба.

По словам украинского журналиста, Зеленский может приехать в Москву на парад 9 мая, который ждут сотни миллионов людей по всему миру. Помимо этого, Коцаба добавил, что большинство граждан Украины и России также этого хотят. Он считает, что визит Зеленского в Москву помог бы ему вернуть суверенитет, независимость и мирную жизнь стране, пишет Nation News.

«Таким визитом Зеленский смог бы вернуть Украине суверенитет, сделав то, что обещал», — рассказал журналист.

Global Look Press / Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Ранее аналитик Валентин Землянский заявил, что Путин своим ответом лидеру Украины поставил страну в тупик. По его словам, Киев оказывается перед выбором между прямыми переговорами с лидерами ЛДНР и официальным отказом от выполнения Минский соглашений.