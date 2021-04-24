Прибыль в обмен на жизни: как кризис водоснабжения в США ударил по городу Флинт

Даже в самой богатой стране первого мира случаются катастрофы, которые больше ожидаешь от стран Африки. История с отравлением жителей города Флинт в штате Мичиган — как раз из таких.

Долгое время власти игнорировали проблемы города. Многочисленные жалобы на дурно пахнущую воду и массовые проблемы со здоровьем «замели под сукно». Мичиганская комиссия по гражданским правам в своем расследовании назвала произошедшее «вопиющим случаем системного расизма». Медицинские исследования показали, что содержание свинца в водопроводной воде превышало допустимые значения в два-пять раз.

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает — какие действия американских властей привели к кризису, почему это не был единственный такой случай и о том, понесли ли причастные к массовым отравлениям заслуженное наказание.

От успеха к катастрофе

Долгое время город Флинт был примером успешного развития. Его заводы стали сердцем автомобильной империи General Motors. Производство машин росло первые 80 лет XX века, вслед за этим росло население, которое на пике составляло 200 тысяч человек — против примерно 95 тысяч сейчас.

Перед бурно растущим городом встала проблема водоснабжения многочисленных заводов и новых городских районов. Протекающая через него река Флинт использовалась как сточная канава — туда сливались техническая вода с предприятий, продукты человеческой жизнедеятельности и вся канализация. Воду в город поставляла система детройтского водоснабжения, которая получала ее по водоводам из озера Гурон.

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Падение автомобильного производства на Среднем Западе США из-за конкуренции с более дешевой продукцией из Азии привело к массовому закрытию заводов. Население мигрировало в более богатые и развитые городские агломерации, а городские бюджеты бывших автомобильных городов стали сокращаться.

В 2011 году город Флинт обанкротился — дефицит бюджета превысил 25 миллионов долларов. Он не был единственным банкротом в штате Мичиган, — схожую судьбу пережил гигант автопромышленности город Детройт. Однако в отношении Флинта губернатор штата предпринял одну из самых непопулярных и противоречивых мер — городу были назначены внешние управляющие, которые полностью подменили собой демократически избранные структуры власти.

Новые сити-менеджеры быстро нашли те статьи бюджета, на которых можно было сэкономить — цены на услуги ЖКХ были повышены, а воду было решено забирать не из системы водоснабжения Детройта, а напрямую из озера Гурон. Проблема заключалась в том, что водопровод надо было еще построить. А пока его не было, было решено забирать воду из реки Флинт. Система водоснабжения города была построена в 1920-1940-х годах, состояла в основном из свинцовых труб — самого дешевого материала тех времен — и толком не модернизировалась уже лет 40. Потребление токсичной воды предсказуемо должно было спровоцировать тяжелые последствия. И они не заставили себя ждать.

Дорогая отрава

Уже в апреле 2014 года, спустя пару месяцев после начала водоснабжения жителей из реки Флинт, жители города стали жаловаться на внешний вид и запах поставляемой воды. В ответ власти заявили, что с водой все хорошо — ее можно безопасно пить.

Во время пресс-конференции по этому поводу 25 апреля 2014 года мэр города Дайен Уоллинг на глазах у журналистов выпила стакан водопроводной воды.

Это должно было закрыть все вопросы, но эпидемия отравлений продолжилась. Тогда исследователи из Технического университета Виргинии провели исследование воды из 252 домов города Флинта — во всех образцах уровень содержания свинца был выше нормального, а в 17% образцов он был выше нормы в три раза. Несмотря на эти данные, власти продолжили заверять горожан, что они контролируют ситуацию и беспокоиться не о чем.

Однако в сентябре 2015 года детский педиатр Мона Ханна-Аттиша представила на пресс-конференции результаты своего исследования крови. На протяжении года она делала заборы крови у заболевших детей, пытаясь разобраться, чем же болеют местные жители. Результат был устрашающим. Уровень содержания в крови свинца — крайне токсичного и опасного для физического и интеллектуального развития детей элемента — превышал норму в два раза.

Более девяти тысяч детей были отравлены, их здоровью был нанесен колоссальный вред, они фактически стали инвалидами детства.

Федеральное агентство новостей /

Впоследствии выяснилось, что городские власти сэкономили средства еще и на хлорировании воды. В результате Флинт в 2014 году стал очагом легионеллеза — «болезни легионеров», которая унесла жизни 12 человек и сделала инвалидами еще 85. Это была третья за всю историю США вспышка этой болезни.

Судебные разбирательства

Ситуация во Флинте была критической — власти города и штата не реагировали на многочисленные проблемы, и у жителей не осталось другого выхода, кроме как обратиться в суд.

В ноябре 2016 года федеральный суд обязал власти штата снабжать горожан бутилированной водой, а также за свой счет обеспечить их фильтрами для воды.

В последующих разбирательствах суд обязал власти заменить все свинцовые трубы города — без этого решения водоснабжение города так бы и ограничилось бутилированной водой. И все равно в 2017 году жители города были вынуждены вновь обратиться с жалобами в суд. На этот раз — чтобы проконтролировать исполнение властями решений о раздаче фильтров и замене свинцовых труб.

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Только в апреле 2018 года, спустя четыре года кризиса, губернатор штата Мичиган объявил, что уровень содержания свинца в водопроводной воде города ниже нормы, и ее можно пить. Однако горожане, наученные горьким опытом, предпочитали все так же получать бутилированную воду. Лишь к декабрю 2020 года более 95% свинцовых труб в городе были заменены на медные. Жертвы свинцовых отравлений требуют от властей компенсаций на сумму в 641 миллион долларов.

Исследования показывают, что горожане массово не доверяют властям, которые уже не единожды врали им в прямом эфире. Практически любой репортаж из города заканчивается словами, что властям придется «приложить огромные усилия, чтобы вернуть доверие жителей», которое было уничтожено за время кризиса.

Вернуть доверие?

Самым простым способом вернуть доверие жителей было бы судебное разбирательство и наказание тех, кто причастен к трагедии. В 2016 году мичиганская прокуратора взялась за это — к суду были привлечены 15 человек. Самым высокопоставленным был глава санитарного департамента штата Мичиган.

Однако после долгих разбирательств, когда все обвиняемые поголовно объявили о сотрудничестве со следствием, обвинения были сняты. Наказание понесли только два человека, которые были внешними управляющими, направленными в город губернатором штата. Обвинения против них были в конечном итоге сняты вышестоящим судом, а дальнейшие расследования прекращены прокуратурой в 2019 году.

Также в результате разбирательств выяснилось, что решения, которые принимали чиновники города и штата, были основаны на рекомендациях фирмы Veolia — международной консалтинговой компании в области управления структурами ЖКХ. Внешние управляющие привлекли ее для поиска «оптимальных решений в области водоснабжения», а по сути — для сокращения расходов. Благодаря Veolia власти штата сэкономили около 15 миллионов долларов на водоснабжении города Флинт (сэкономленная сумма в 43 раза меньше сумм судебных исков, связанных с отравлениями). Половина этих средств досталась компании. При этом ее сотрудники никогда не привлекались к суду.

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Такое окончание судебного процесса по одному из самых позорных дел в истории США не удовлетворило никого — ни жителей, ни федеральный центр, ни новые власти штата. И в январе 2021 года прокуратура выдвинула 41 обвинение девяти бывшим чиновникам мичиганской администрации, включая бывшего республиканского губернатора Рика Снайдера.

На этот раз прокуратура надеется довести дело до конца, тем более, что Снайдер — губернатор-республиканец и уже из-за этого идеально подходит на роль козла отпущения. Проблема в том, что кризис водоснабжения в городе Флинт зависит не от того, кто находится у власти, а в первую очередь от недостаточных вложений в коммунальную инфраструктуру города.

Федеральное агентство новостей /

Кризисы, один в один похожие на тот, что постиг Флинт, на исходе 2010-х годов поразили несколько крупных промышленных центров США. Так, в 2019 году город Ньюарк столкнулся с высоким уровнем содержания свинца в водопроводной воде, пришлось снабжать население бутилированной водой. В 2014 году кризис водоснабжения начался в Питтсбурге. Город столкнулся с дефицитом бюджета, введением частной компании для управления системой водоснабжения, загрязнением воды и повышенным содержанием свинца в ней.

Наконец, 25 февраля 2021 года в Конгресс был внесен проект закона WATER — о государственных гарантиях доступа жителей США к качественной и дешевой водопроводной воде и канализации.

Проблема только в том, что с 1980-х годов в управлении общественной инфраструктурой играет роль только один фактор — максимизация доходов и минимизация расходов. Муниципальной собственностью пытаются управлять так же, как любым частным предприятием — не в пользу потребителей услуг, а в пользу бюджета города и штата. И чем выше доход, тем лучше. До тех пор, пока прибыль будет важнее, чем люди и их здоровье, тень Флинта все так же будет висеть над США.