Посольства Соединенных Штатов будут работать под флагами ЛГБТ

Вашингтон, 24 апреля. Дипломатическим представительствам США за рубежом разрешили вывешивать радужный флаг ЛГБТ-сообщества (так называемый «флаг свободы» на одном флагштоке с национальным флагом США. Об этом со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщает издание Foreign Policy.

Госсекретарь Энтони Блинкен направил в зарубежные представительства США телеграмму с указанием использовать ЛГБТ-символику по случаю международного дня борьбы с гомофобией. Ряд стран отмечает его 17 мая. Помимо этой даты, ЛГБТ-символика может демонстрироваться в течение июня, который в ЛГБТ-движении называют «месяцем гордости».

Госсекретарь уточнил, что демонстрация радужного флага не является обязательной и решение о его использовании будет приниматься главами посольств или консульств «там, где это будет уместно в свете местных условий».

Своим решением разрешить соседство государственного флага США и флага ЛГБТ госсекретарь отменил запрет на подобные действия, введенный при администрации Дональда Трампа. Бывший Госсекретарь Майк Помпео разрешал сотрудникам дипломатической службы демонстрировать толерантность только внутри стен диппредставительств. Теперь же американские дипломаты получили возможность не скрываться.