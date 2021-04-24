Средняя экспортная стоимость нефти выросла на 7,7%

Москва, 24 апреля. Фактическая стоимость нефти, идущей на экспорт, в феврале 2021 года увеличилась на 7,7% относительно января, следует из данных Росстата.

Цена в среднем составила 389,5 доллара за тонну продукта. При этом стоимость российской нефти марки Urals на мировом рынке равнялась 443,7 доллара за тонну, увеличившись на 11,7%. Удельный вес экспорта углеводорода в общем объеме российского экспорта в январе и феврале находился на уровне 22,4%, а в поставках топливно-энергетических товаров — 41.5%.

В среднем за февраль в России добывалось 9,738 млн баррелей нефти в сутки, а за январь — 10,168 млн баррелей. В годовом выражении зафиксировано снижение объемов нефтедобычи на 11,5%.

До 2024 года экспортная стоимость российской Urals превысит 50 долларов за баррель, сообщается в обновленном макропрогнозе Минэкономразвития. В текущем году ожидается пик цены на сорт. Она может вырасти до 60,3 доллара за баррель, после чего начнется снижение.