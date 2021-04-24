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Прага потратит 545 миллионов чешских крон для усовершенствования систем ПВО

Армия
Прага потратит 545 миллионов чешских крон для усовершенствования систем ПВО
pixabay.com

Москва, 24 апреля. Минобороны Чехии нуждается в усилении противовоздушной обороны, заявили в военном ведомстве.

Представители министерства рассказали о планах закупить транспортные средства под зенитные системы RBS-70NG. По словам замминистра обороны Чехии Любора Куделки, Прага потратит 545 миллионов чешских крон для усовершенствования систем ПВО (около двух миллиардов рублей). Согласно контракту, в 2021-2022 годах чешские ВС получат 16 автомобилей T-815 Tatra — каждое транспортное средство обойдется Чехии в 17 миллионов крон с учетом НДС.

«Закупка бортовых машин обеспечит мобильность вновь создаваемых частей, вооруженных зенитным комплексом RBS-70NG», — говорится в сообщении минобороны Чехии.

По мнению аналитиков, если Чехия будет делать акцент на «российскую угрозу», обычные грузовики для армии государства будут стоить непомерных денег. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус ранее заявил, что ему стыдно за действия Праги в отношении Москвы. Вместе с этим в России уже приняли меры в ответ на антироссийскую риторику чешских властей: президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Москва ограничит дипломатическими представительствами и консульствами государств, которые «совершают недружественные действия», возможность принимать на работу граждан России, пишет «Царьград».

чехия пво минобороны чехии
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