Набиуллина заявила о планах ЦБ «охладить» рынок ипотеки в России

Москва, 24 апреля. В связи со снижением качества ипотечных кредитов регулятор планирует отменить надбавки, введенные во время пандемии.

Банк России обсудит с участниками рынка возможность возврата к допандемическим уровням надбавок по ипотеке с небольшим первоначальным взносом, потому что отмечает признаки перегрева рынка, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Достаточно быстро растет спрос на жилье инвестиционного плана, мы видим некоторое снижение качества кредитов ипотечных. Мы в прошлом году, чтобы поддержать ипотеку, снизили надбавки для кредитов с первоначальным взносом от 15% до 20%, мы считаем необходимым вернуться к препандемическим уровням», — заявила Набиуллина.

Глава Центробанка отметила, что в минувшем году рост цен на жилье превысил инфляцию и, по предварительным данным первого квартала, цены продолжают расти. В связи с этим регулятор видит необходимость нормализовать темпы роста ипотеки и обеспечить доступность жилья для населения.

Поддержание средней ставки по ипотечным кредитам на уровне 6,9% до 2030 года могут сделать ключевой целью национального проекта «Жилье и городская среда», сообщали ранее СМИ.