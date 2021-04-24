Певец Стас Пьеха описал свой идеал женщины

Москва, 24 апреля. Известный исполнитель Стас Пьеха описал внешность идеальной для него женщины. Поклонники заподозрили артиста в новом романе после выхода его клипа на композицию «Гордость».

Пандемия коронавируса нового типа стала плодотворной для исполнителя. Меньше месяца назад артист выложил клип на новую композицию.Песня о неудавшейся любви получилась несколько автобиографичной.

Пьеха рассказал, что в жизни пережил момент с бывшей возлюбленной, когда надо было слышать партнера вместо обид и ревности. Однако та ситуация научила его быть мудрее. В откровенном интервью порталу Womanhit артист признался, какие девушки ему нравятся больше всего.

«Мне импонируют девушки с так называемым лицом ребенка: припухлые губы, большие удивленные глаза, вздернутый носик. Но только не раздутым, который доведен до абсурда у косметолога, а таким легким, природным, естественным», — рассказал артист.

По его словам, героиня клипа «Гордость» как раз соответствует его идеалу, поскольку что-то в ее внешности «цепляет». Поклонники сразу же ухватились за эти откровения и предположили, что с актрисой Ириной Кобзевой их кумира могут связывать не просто рабочие отношения. Однако сам Пьеха предпочитает не комментировать подобные заявления.

В большом интервью после премьеры клипа артист признался, что после тяжелого расставания с моделью Натальей Горчаковой он сделал некоторые выводы. Артист признался, что теперь старается больше контролировать свою ревность и не форсировать события.