Путин и Пашинян обсудили обстановку вокруг Нагорного Карабаха

Москва, 24 апреля. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщили в пресс-службе Кремля.

Беседа прошла в телефонном формате по инициативе армянской стороны. В ходе разговора было подчеркнуто, что ситуация в регионе остается стабильной. Подобных результатов удалось добиться благодаря усилиям российских миротворцев.

Путин и Пашинян обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества между государствами, включая и вопросы энергетического сектора. Армянский премьер также сообщил о развитии внутриполитической обстановки в стране в связи с внеочередными парламентскими выборами. Голосование назначено на июнь 2021 года.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее обсудил миротворческую миссию в Карабахе с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном.