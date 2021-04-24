Ученые из Австралии нашли следы эпидемии COVID-19, которая бушевала 20 тысяч лет назад

Аделаида, 24 апреля. Эпидемия коронавирусной инфекции бушует на Земле не впервые, выяснили исследователи из Университета Аделаиды. Они обнаружили следы вируса, которому более 20 тыс. лет.

Следы эпидемии коронавируса, которая прошла более 20 тыс. лет назад в Восточной Азии, нашли австралийские специалисты. Они сделали выводы на основе анализа данных генома, который показал генетические изменения у жителей Восточной Азии.

Ученые провели эволюционный анализ наборов геномов, который позволяет определить вирусы, циркулирующие у наших предков. В ходе исследования нашли гены, которые уже взаимодействовали с коронавирусом более 20 тыс. лет назад. При этом за пределы территории Восточной Азии тогда вирус не вышел.

До этого ученые из Бразилии выяснили, что простая специя способна побороть коронавирус. Речь идет о корне куркумы, в котором содержится активное вещество куркумин.