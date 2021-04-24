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Депутат Рады Шевченко рассказал, что ему подарил Лукашенко

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 13:36
Политика
Депутат Рады Шевченко рассказал, что ему подарил Лукашенко
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 24 апреля. Украинский депутат Верховной рады Евгений Шевченко сообщил, какие подарки получил от президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Накануне парламентарий посетил Минск. Он обсудил с главой государства отношения двух стран. На прощание Лукашенко подарил депутату конфеты и водку из эксклюзивной серии «Президент».

Глава государства рассказал об особой технологии, которая использовалась при производстве спиртного напитка. Алкоголь делали при помощи кремниевой суперфильтрации. Однако выяснилось, что украинский парламентарий не пьет спиртное.

«Я не пробовал, конечно. Вообще не пью, но так поставлю, как ценный подарок и экспонат, чтобы напоминал об этой встрече», — сказал Шевченко.

Ранее политический обозреватель Владимир Корнилов рассказал о зависимости украинской экономики от Белоруссии. По словам эксперта, официальный Киев столкнуться с множеством проблем в случае решения Минска отказаться от торгового партнерства с Незалежной.

лукашенко минск евгений шевченко
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