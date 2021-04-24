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Политика
Дипломатический скандал в Чехии может иметь опасные последствия
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Дипломатический скандал в Чехии может иметь опасные последствия

Политика
Дипломатический скандал в Чехии может иметь опасные последствия
pixabay.com  / 

Москва, 24 апреля. Обострение отношений между Чехией и РФ выглядит как прекрасно срежиссированная кампания по усилению политического давления на Москву. Такой вывод был сделан после тщательного анализа центра Strategic Culture Foundation, пишет «Политпазл».

Евросоюз насильно втянули в скандал, спровоцированный чехами. Прага обвинила Москву в организации подрывов складов с оружием и боеприпасами в 2014 году во Врбетице. После этого чешский МИД выслал 18 сотрудников российского посольства. Россия не согласилась с такой позицией, назвав подозрения безосновательными. Российское руководство в ответ приняло решение выслать 20 чешских дипломатов, что серьезно ударило по чешской дипмиссии.

При этом в Праге назвали действия российских властей чрезмерными и жестко их раскритиковали. Вместо того, чтобы признать ошибку и принести извинения российской стороне, Чехия выбрала тактику призыва «старшего брата» и пожаловалась США и другим странам Евросоюза.

Несколько стран откликнулись на просьбы чехов. Аналитики Strategic Culture Foundation основываясь на происходящем, сделали вывод, что дипломатический кризис — грамотно срежиссированная кампания, и она имеет одно направление — усиление политического давления на Россию.

«Эта игра коллективного Запада слишком хорошо знакома. Беспочвенные обвинения выдвигаются одной стороной, а затем другие в знак «солидарности» выдвигают новые голословные обвинения. Это говорит о том, что дипломатическая вспышка между Прагой и Москвой была срежиссирована», — говорится в статье, опубликованной на сайте аналитического центра.

В Strategic Culture Foundation также отметили, что молниеносная реакция России на столь некрасивый выпад со стороны чехов указывает на то, что терпение России иссякло и она больше не допустит подобного. Коллективному Западу стоит понять, что необходимость отказаться от несправедливого противостояния поможет им избежать опасных последствий.

Ранее сообщалось, что Прага может потребовать от Москвы материальную компенсацию за разрушения от взрывов во Врбетице.

россия ес чехия дипломатия рф врбетице
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