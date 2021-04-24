Севастополь стал самым востребованным городом для празднования Дня Победы

Севастополь занял первое место среди городов России, куда туристы отправятся праздновать День Победы. Город-герой обогнал Санкт-Петербург (второе место), Волгоград (третье место) и другие города, вошедшие в десятку: Сочи, Москву, Казань, Петрозаводск, Осташков, Калининград и Иркутск.

Большинство туристов выбрали Севастополь неслучайно: именно здесь, кроме того, что можно вживую посмотреть парад Победы и посетить мемориальные комплексы военной славы Черноморского флота, есть возможность увидеть множество боевых кораблей. Традиционно вход на некоторые может быть открыт для посещения.

Севастополь всегда поражает жителей и гостей яркостью мероприятий, приуроченных ко Дню Великой Победы. К тому же цветущий и праздничный город никого не оставит равнодушным.

«Везде царила атмосфера праздника. Я бы даже сказала — единство душ. По громкоговорителю мы прослушали речь Путина, и в 10:40 парад начался. Я теперь поняла, что смотреть парад по телевизору и быть частью парада — это две огромные разницы. В эту минуту я нисколько не пожалела, что мы потратили немаленькие деньги», — делятся впечатлениями пользователи Сети.

«Я выбрала Севастополь именно потому, что здесь царит особая атмосфера. Город пропитан героической историей; «выдержка» и «офицерская стойкость» — эти слова приходят на ум при упоминании города. Поэтому сомнений не было, когда решали, куда ехать на майские праздники. А тут еще их и непрерывными выходными сделали!» — сказала ФАН жительница Тамани, которая планирует поездку в Крым на майские праздники.

Кроме того, Севастополь также возглавил рейтинг городов, предпочитаемых для летнего отпуска мужскими компаниями. Эксперты сообщают, что мужчины в среднем бронируют жилье на срок от одной до 13 ночей и тратят на проживание от 1000 до 15 000 рублей в сутки. Женщины же отдают предпочтение Ялте.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Севастополе уже проводятся репетиции парада Победы.