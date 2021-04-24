Чехия пожаловалась на бездействие Евросоюза в отношении России

Прага, 24 апреля. Европа солидарна с Чехией, но пока не предпринимает действий в отношении России на фоне дипломатического скандала. Об этом высказались чешские журналисты.

Аналитики посетовали на реакцию Евросоюза и нехватку времени для ответа на высылку дипломатов из России. Новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек пообещал сократить сотрудников российского посольства в Праге, если Москва не изменит свое решение. Эксперты уверены, что без ощутимой помощи Брюсселя не обойтись. Премьер-министр Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек катастрофически общались с союзниками и спровоцировали начало дипломатического скандала. Однако отсутствие какой-либо поддержки от ЕС гораздо хуже, пришли к выводу авторы Aktuálně.

Чехия должна понимать, чего хочет и не ограничиваться одной массовой высылкой российских дипломатов. Журналисты предложили создать «меню из вариантов», из которого могли бы выбирать союзники Праги. Евросоюз не в полном составе поддерживает чешскую сторону. Политики, которые не осознают «угрозу» РФ, не должны помешать скоординированной акции, но остается мало времени. Часики тикают, а стрелка приближается к 12, резюмировали авторы чешского издания.

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус ранее осудил поведение действующих пражских властей. По его словам, они лишают желания что-либо делать в республике.