Мэра Сретенска отправили под домашний арест

Сретенск, 24 апреля. Главе города Сретенск Забайкальского края Сергею Тонких, обвиняемому в злоупотреблении и превышении полномочий, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Фигурант, по данным СК, заключил муниципальный контракт на ремонт дороги на сумму около 2,4 миллиона рублей. Тонких, зная о невыполнении подрядчиком работ по контракту на сумму около 600 тысяч рублей, злоупотребляя своими должностными полномочиями, подписал документы о принятии работ. Однако они до сих пор не выполнены.

Кроме того, обвиняемый превысил должностные полномочия, дав разрешение подрядчику по этому контракту использовать песчано-гравийную смесь из сретенского месторождения. В результате незаконных действий было использовано более тысячи кубометров материала на сумму свыше 300 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.