Курс биткоина вновь опустился ниже 50 тысяч долларов

Москва, 24 апреля. Данные торгов показывают, что стоимость самой популярной криптовалюты опустилась ниже показателей 8 марта текущего года.

По состоянию на 12:40 субботы курс биткоина на криптовалютной бирже Binance составляет 49,680 американских долларов. На прошедших 23 апреля торгах биткоин уже начинал дешеветь. Динамика за день оценивается в среднем как падение на 8%, тогда стоимость доходила до 49,92 тыс. долларов.

Спад пришел на смену продолжительного роста биткоина. Криптовалюта показывала положительную динамику с начала текущего года, рекордная на данный момент цена составляет 64,5 тыс. долларов. В момент достижения этой вершины капитализация также стала максимальной в истории — 1,2 триллиона долларов.

Эксперты криптовалютного рынка ожидают скорое подорожание альтернативных монет. Ethereum отстает почти в 4 раза, однако альткоины могут начать отыгрывать позиции у биткоина.