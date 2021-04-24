Конфликт на парковке у ТЦ в Москве обернулся дракой со стрельбой

Москва, 24 апреля. Конфликт между мужчинами закончился стрельбой и потасовкой в столице. Инцидент произошел возле торгового центра в Соболевском проезде Москвы.

Согласно данным РЕН ТВ, драка завязалась между двумя таксистами, которые являются белорусскими гражданами. По предварительной информации, один из участников конфликта примерно восемь раз выстрелил в воздух, после чего принялся стрелять в оппонентов.

Один мужчина пострадал в результате стрельбы. Врачи его госпитализировали с ранениями груди и бедра. Всех участников конфликта задержали и доставили в отдел полиции.

Жертвой вооруженного конфликта стал один человек. Как сообщалось ранее, мужчина был застрелен, когда на кладбище рыли могилу.