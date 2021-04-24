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Крым ожидает рекордное число туристов летом 2021 года

Общество
Крым ожидает рекордное число туристов летом 2021 года
pixabay.com

Симферополь, 24 апреля. Министерство курортов и туризма Республики Крым позитивно оценивает грядущий летний сезон. Этот год может стать самым успешным для туристической отрасли региона.

Крымские власти поделились своими прогнозами на летний туристический сезон 2021 года. Количество отдыхающих может стать рекордным, сообщает издание «Парламентская газета».

Председатель комитета Государственного совета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк утверждает, что прошедший год стал для Крыма уникальным. Несмотря на пандемию COVID-19, второе полугодие стало рекордным за весь постсоветский период. Согласно статистике, с начала лета и до конца года полуостров посетило на 11% больше туристов, чем в 2019 году. Грядущий сезон, по мнению эксперта, критически важен для региона. Правительство намерено закрепить положительные впечатления у туристов, ранее уже отдыхавших на полуострове.

Позитивно настроен и министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. По его словам, нынешние показатели турпотока превышают аналогичные за 2019 год на 20%. Существует вероятность, что рекорд будет побит.

«Ожидания от этого сезона очень серьезные, я думаю, что мы побьем предыдущий рекорд по турпотоку», — заявил он.

Одним из важных факторов, обеспечивающих поток отдыхающих в Крым, является программа туристического кешбэка. Путевки по этой программе можно приобрести до 15 июня. Согласно сообщению минкурортов Крыма, самым дешевым вариантом является отдых в Коктебеле. На втором месте — Феодосия. Замыкает тройку Алушта. Стоимость отдыха в этих местах не превышает 4 тысяч рублей с человека.

По словам главы республики Сергея Аксенова, власти региона принимают все меры безопасности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. В настоящее время на полуострове проводится масштабная иммунизация населения. Запасов вакцины достаточно для того, чтобы ставить десять тысяч прививок в сутки.

Ранее сообщалось, что 8 мая в Керчи состоится открытие отреставрированной Митридатской лестницы. Это один из самых узнаваемых символов региона.

туризм лето сезон планы
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