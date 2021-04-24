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Кулеба назвал вопросом времени вступление Украины и Грузии в Евросоюз

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 13:38
Политика
Кулеба назвал вопросом времени вступление Украины и Грузии в Евросоюз
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 24 апреля. Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Грузии Давид Залкалиани обсудили вопросы совместной работы стран по вступлению в НАТО.

Переговоры между Кулебой и Залкалиани прошли в Румынии. Стороны обсудили вопрос взаимодействия военно-морских сил Украины и Грузии с черноморскими странами-членами Североатлантического альянса. Также главы МИД договорились продолжить сотрудничество в разработке плана действий по вступлению государств в НАТО.

«Членство Украины и Грузии в Европейском Союзе и НАТО — лишь вопрос времени», — сообщили в пресс-службе украинского дипведомства.

Также стороны обсудили план ближайших визитов президента Грузии Саломе Зурабишвили и Залкалиани в Киев, а также посещение Тбилиси премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Ранее политолог Евгений Валяев объяснил, почему Украина может стать для НАТО началом конца.

украина нато грузия дмитрий кулеба
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