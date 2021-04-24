Спрогнозированы сроки повышения спроса на нефть до пикового уровня

Москва, 24 апреля. Наступление пика глобального спроса на нефтепродукты наступит быстрее из-за интенсивного внедрения по всему миру электрокаров, следует из материалов компании Rystad Energy.

Ожидается, что спрос на нефть достигнет пикового значения уже в 2026 году на уровне 101,6 млн баррелей в сутки. В прогнозе ранее сообщалось, что пик спроса на углеводород придется на 2028 год — 102,2 млн баррелей в сутки. Консалтинговая организация до начала пандемии коронавируса высчитывала наступления пика в 2030 году с показателем 106 млн баррелей в сутки.

Инвестиционный банк Goldman Sachs спрогнозировал, что пик потребления нефти в транспортном секторе произойдет в 2026 году. В текущем десятилетии потребление продукта продолжит расти за счет авиационного керосина и нефтехимии, однако после 2025 года оно начнет слабеть.

Эксперты финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» озвучили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых торговых площадках в пятницу, 23 апреля, пишет ФАН.